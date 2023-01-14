120 نائبا أمريكيا: تعطل نظام الكمبيوتر في إدارة الطيران غير مقبول

أبلغت مجموعة من أكثر من 120 نائباً أمريكيا إدارة الطيران الاتحادية، اليوم السبت، بأن تعطل نظام الكمبيوتر لديها، الأربعاء الماضي، والذي تسبب في تأخير 11 ألف رحلة جوية “أمر غير مقبول على الإطلاق”، وطالبت المجموعة الإدارة بشرح خطتها لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وقال رئيس لجنة النقل بمجلس النواب سام جريفز، والديمقراطي البارز في اللجنة ريك لارسن، في رسالة إلى وزير النقل بيت بوتيجيج، إن اللجنة تعتزم “إجراء إشراف قوي على خطة وزارة النقل لمنع حدوث هذا العطل مرة أخرى”.

ويريد المشرعون الحصول على تفاصيل عن الخطأ الذي حدث في قاعدة بيانات الإشعار الجوي، والذي أدى إلى أول توقف على مستوى البلاد للرحلات المغادرة منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

أمريكا: تعطل حركة الطيران كان نتيجة “خطأ بشري”

ويريدون من وزير النقل أن يقدم “تكلفة تقديرية للخسائر التي منيت بها شركات الطيران التجارية والركاب بسبب التأخير الناجم عن تعطل نظام الكمبيوتر”، وفقا لوكالة “رويترز”.

كما يريد المشرعون في مجلس النواب إحاطة وإجابات مفصلة على الأسئلة بما في ذلك حول أسباب فشل النظام، واستجابة إدارة الطيران الفيدرالية للمشكلة والتكرار المدمج في النظام.