روسيا تعتزم إطلاق ثلاثة أقمار صناعية من الجيل الجديد "غلوناس" في عام 2023

تستعد روسيا في عام 2023 لتجديد الكوكبة المدارية لأقمار الملاحة “غلوناس” بثلاثة أجهزة من الجيل الجديد – اثنان “غلوناس-كي” وواحد “غلوناس-كي2″، حسب المعلومات على موقع شركة “روسكوسموس”.
وأشارت المعلومات إلى أنه في عام 2023 سيتم إطلاق قمرين صناعيين من نوع “غلوناس-كي” وواحد “غلوناس-كي2″، بالإضافة إلى أجهزة استشعار الأرض عن بعد “كوندور-في كي أ” و”أركتيكا-إم” و”أبزور-إر” و”ريسورس-بي” و”إليكترو-إل”، واثنين “ميتيور-إم” واثنين “إيونوسفيرا”. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط إطلاق محطة “لونا-25” وإطلاق عشرة أقمار صناعية نانوية في المدار.
ووفقا للبيانات المعطاة، سيتم إطلاق صواريخ “أنغارا” من محطة “بليتسك” الفضائية – واحد خفيف”أنغارا-1.2″ وواحد ثقيل “أنعارا-أ5”.
ومن المقرر أيضًا إطلاق مركبة فضائية مأهولة “سويوز-إم إس” مرتين وأربع عمليات إطلاق لـ”بروغريس إم إس” إلى محطة الفضاء الدولية.
لم يتم الإعلان عن مواعيد الإطلاق.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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