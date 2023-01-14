روسيا تعتزم إطلاق ثلاثة أقمار صناعية من الجيل الجديد "غلوناس" في عام 2023

وأشارت المعلومات إلى أنه في عام 2023 سيتم إطلاق قمرين صناعيين من نوع “غلوناس-كي” وواحد “غلوناس-كي2″، بالإضافة إلى أجهزة استشعار الأرض عن بعد “كوندور-في كي أ” و”أركتيكا-إم” و”أبزور-إر” و”ريسورس-بي” و”إليكترو-إل”، واثنين “ميتيور-إم” واثنين “إيونوسفيرا”. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط إطلاق محطة “لونا-25” وإطلاق عشرة أقمار صناعية نانوية في المدار.