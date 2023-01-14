وزير الدفاع البلغاري السابق يقيم فرص تحقيق السلام في أوكرانيا هذا العام

وقال: “من الممكن أن تستأنف مفاوضات السلام في المستقبل القريب. أشك في أن السلام سيتم التوصل إليه في عام 2023. لن يحدث ذلك قريبا. يمكن الاتفاق على هدنة جزئية، وحتى هذه ليس قبل منتصف العام”، وفقا لموقع “نوفا”.