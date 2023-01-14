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بعد أغنية شاكيرا.. بيكيه يتوصل إلى اتفاق "دوري الملوك" مع ساعات كاسيو… فيديو

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
توصلت مسابقة “دوري الملوك”، التي أطلقها مؤخرا جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة السابق، بمشاركة العديد من النجوم السابقين والحاليين، إلى صفقة تعاقد مع علامة ساعات شهيرة.

كشف بيكيه عن الصفقة الجديدة عبر تطبيق “تويتش” على الهواء مباشرة، بأنه توصل لاتفاق مع علامة “كاسيو” للساعات لرعاية “دوري الملوك”.
يذكر أن الإعلان جاء بعد يومين من نشر صديقته السابقة المطربة الشهيرة شاكيرا، أغنية مع الفنان بيزاراب.
وشهدت كلمات الأغنية العديد من التلميحات من المغنية نحو بيكيه. من بينها المقارنة بين شاكيرا نفسها وصديقة جيرارد الجديدة، كلارا شيا، حين قالت في إشارة إلى مدافع برشلونة السابق: “لقد استبدلت ساعة روليكس بأخرى كاسيو”، في إشارة إلى أن ماركة روليكس هي الأغلى في العالم مقارنة بكاسيو.

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موقع سبوتنيك الروسي

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