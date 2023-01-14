بعد أغنية شاكيرا.. بيكيه يتوصل إلى اتفاق "دوري الملوك" مع ساعات كاسيو… فيديو

توصلت مسابقة “دوري الملوك”، التي أطلقها مؤخرا جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة السابق، بمشاركة العديد من النجوم السابقين والحاليين، إلى صفقة تعاقد مع علامة ساعات شهيرة.
كشف بيكيه عن الصفقة الجديدة عبر تطبيق “تويتش” على الهواء مباشرة، بأنه توصل لاتفاق مع علامة “كاسيو” للساعات لرعاية “دوري الملوك”.
TE VAS a enterar. @KingsLeague 🎪🤡 pic.twitter.com/bO3pDZC1Lp
— Gerard Piqué (@3gerardpique) January 12, 2023
يذكر أن الإعلان جاء بعد يومين من نشر صديقته السابقة المطربة الشهيرة شاكيرا، أغنية مع الفنان بيزاراب.
وشهدت كلمات الأغنية العديد من التلميحات من المغنية نحو بيكيه. من بينها المقارنة بين شاكيرا نفسها وصديقة جيرارد الجديدة، كلارا شيا، حين قالت في إشارة إلى مدافع برشلونة السابق: “لقد استبدلت ساعة روليكس بأخرى كاسيو”، في إشارة إلى أن ماركة روليكس هي الأغلى في العالم مقارنة بكاسيو.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك