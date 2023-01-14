بعد أغنية شاكيرا.. بيكيه يتوصل إلى اتفاق "دوري الملوك" مع ساعات كاسيو… فيديو

يذكر أن الإعلان جاء بعد يومين من نشر صديقته السابقة المطربة الشهيرة شاكيرا، أغنية مع الفنان بيزاراب.

وشهدت كلمات الأغنية العديد من التلميحات من المغنية نحو بيكيه. من بينها المقارنة بين شاكيرا نفسها وصديقة جيرارد الجديدة، كلارا شيا، حين قالت في إشارة إلى مدافع برشلونة السابق: “لقد استبدلت ساعة روليكس بأخرى كاسيو”، في إشارة إلى أن ماركة روليكس هي الأغلى في العالم مقارنة بكاسيو.