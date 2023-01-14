الدفاع التركية تعلن تحييد 11 مسلحا من الأكراد شمالي سوريا… فيديو

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 11 مسلحا من تنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن القوات التركية تصدت لهجوم شنه تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية السورية “بي واي جي” في مناطق عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون شمالي سوريا.

Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak! pic.twitter.com/TNgVnV5WZH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 14, 2023

وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي تركي.

وأوضحت أن الجندي أصيب بعيار ناري، عقب استهداف التنظيم لقاعدة عسكرية في منطقة “درع الفرات” شمالي سوريا، أمس الجمعة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة في عام 2023، لإنشاء منطقة أمنية بعمق 30 كيلومترًا على الحدود مع سوريا.