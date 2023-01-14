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الدفاع التركية تعلن تحييد 11 مسلحا من الأكراد شمالي سوريا… فيديو

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 11 مسلحا من تنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن القوات التركية تصدت لهجوم شنه تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية السورية “بي واي جي” في مناطق عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون شمالي سوريا.
وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي تركي.
وأوضحت أن الجندي أصيب بعيار ناري، عقب استهداف التنظيم لقاعدة عسكرية في منطقة “درع الفرات” شمالي سوريا، أمس الجمعة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة في عام 2023، لإنشاء منطقة أمنية بعمق 30 كيلومترًا على الحدود مع سوريا.
وتشن تركيا عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التابعة لحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) شمالي سوريا، منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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موقع سبوتنيك الروسي

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