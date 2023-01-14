إعلام: هجوم مسلح على سيارة وسط إسطنبول يسفر عن مصرع شخص واحد

قالت تقارير إعلامية إن شخصا واحدا على الأقل قتل في هجوم بسيارة مسلحة وسط مدينة إسطنبول التركية.
إسطنبول- سبوتنيك. ووفق ما أفادت به وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، فإن هجومًا مسلحًا استهدف سيارة على جسر غولدن هورن وسط مدينة إسطنبول، ما أسفر عن مقتل شخص.
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14 نوفمبر 2022, 08:39 GMT
ووقع الهجوم صباح يوم السبت على سيارة بداخلها شخصان، وبحسب وكالة الأنباء التركية، لم يتم التعرف على هوية الضحية والمهاجمين.
من جانبها، قامت الشرطة بتطويق مكان الحادث ومنعت حركة المرور على الجسر والطريق السريع E5 في اتجاه أدرنة.
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