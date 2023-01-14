إعلام: هجوم مسلح على سيارة وسط إسطنبول يسفر عن مصرع شخص واحد

إسطنبول- سبوتنيك. ووفق ما أفادت به وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، فإن هجومًا مسلحًا استهدف سيارة على جسر غولدن هورن وسط مدينة إسطنبول، ما أسفر عن مقتل شخص.