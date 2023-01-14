البيت الأبيض يبرر عدم تطرقه إلى وثائق بايدن السرية منذ لحظة اكتشافها

تعرضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، لضغوط متزايدة بشأن عدم كشفها للجمهور على ‏الفور عن وثائق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي ظل مخبأ لها.‏

وتم اكتشاف الدفعة الأولى من الوثائق لأول مرة في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي كانت على بعد 6 أيام فقط من انتخابات التجديد النصفي.

بينما تم العثور على دفعة ثانية من الوثائق السرية في مساحة تخزين في مرآب منزل جو بايدن في ديلاوير، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كما تم اكتشاف وثيقة أخرى من صفحة واحدة بين المواد المخزنة في غرفة مجاورة هذا الأسبوع.

وردا على استفسار من أحد الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، حول ما إذا كان البيت الأبيض تعمد عدم الإفصاح عن الوثائق “لحماية الرئيس من الضرر السياسي”، واضطر للحديث عنها بعد أن كشفت شبكة “سي بي إس” الأمريكية عنها، قالت بيير له: “هذه هي نسختك من القضية”.

وتابعت مبررة عدم الإفصاح عن الوثائق لحظة اكتشافها بأن “هناك عملية تجري هنا، وأنه سيتم احترامها، ووزارة العدل الأمريكية هي مؤسسة تحظى باستقلاليتها”.

Karine Jean-Pierre insists the Biden administration has “been transparent” around the classified documents found stowed away in Biden’s private office, garage, and home. pic.twitter.com/GqAqSrXcGS — RNC Research (@RNCResearch) January 13, 2023

وتقصد بيير بـ”العملية” في حديثها بالتحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية حاليا بشأن الوثائق، والتي تحمل علامات “سرية وشديدة الحساسية”.

قصة الـ 20 مستندا “سريا” التي عثر عليها في مكتب بايدن

ونفت كارين جان بيير في المؤتمر الصحفي، أمس الجمعة، ما إذا كان الموظفون في البيت الأبيض قد شاركوا في صياغة “استراتيجية” بخصوص موعد الإفصاح عن وثائق بايدن السرية.