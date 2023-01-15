‏"تسلا" تخفض أسعار سياراتها الكهربائية بصورة ملفتة في أمريكا وأوروبا

اتخذت شركة “تسلا” خطوة غير اعتيادية، إذ خفضت أسعار سياراتها الكهربائية بصورة كبيرة داخل أمريكا ‏وأوروبا.‏

تأتي خطوة “تسلا” من أجل زيادة معدل أرباحها، وبعد أن شهد العامين الماضيين زيادة في أسعار سياراتها بشكل مطرد، الأمر الذي تسبب في ورود تقارير بأن مخزونها شهد تراكما، وفقا لموقع “إنغادجيت”.

وانخفض سعر سيارة “تسلا” الكهربائية الأقل تكلفة، “3 RWD”، من 46990 دولار إلى 43990 دولار، بينما انخفض الطراز “Y” المكون من 5 مقاعد بنسبة 20%، من 65990 دولار إلى 52990 دولار، هذا يعني أن الطراز الأخير مؤهل الآن للحصول على ائتمان ضريبي فيدرالي أمريكي بقيمة 7500 دولار، وبالتالي فإن انخفاض السعر النهائي سيكون 20500 دولار، ما يوازي أكثر من 30%.

ومع ذلك، فقد زاد سعر طراز “Y” ذو السبعة مقاعد بمقدار 1000 دولار إلى 4000 دولار، ليفوق سعرها 55000 دولار، إلا أنها لا تزال مؤهلة للحصول على الائتمان الضريبي الفيدرالي، لأنها تعتبر سيارة دفع رباعي.

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وفي ألمانيا، تم تخفيض أسعار الطرازين “3” و”Y” بنسبة 1 إلى 17%، كما انخفضت أسعارها في النمسا وسويسرا وفرنسا.

وفي الشهر الماضي، قال مالك شركة “تسلا”، الملياردير، إيلون ماسك، إن “التغييرات الجذرية في أسعار الفائدة” قد أثرت على القدرة على تحمل تكاليف السيارة، وأن ذلك قد يجعل “تسلا” تخفض من أسعارها.