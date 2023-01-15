تركيا… أكثر من 21 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة خلال 2022

وقال مجلس المصدرين الأتراك في بيان إن عائدات تركيا من صادرات الملابس الجاهزة بلغت 21 مليارا و205 ملايين دولار خلال العام الماضي مسجلة بذلك رقما قياسيا هو الأول في تاريخ القطاع.