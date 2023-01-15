مصر… الكشف عن مقبرة ملكية فرعونية تعود لعصر "التحامسة" (صور)

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، مساء اليوم السبت، الكشف عن مقبرة ملكية في الأقصر (جنوبا)، تعود إلى عصر “التحامسة” نسبة إلى الملك الفرعوني تحتمس الذي يعود تاريخه إلى ما قبل 3500 عام.

جاء ذلك في بيان للوزارة نشرته بموقع فيسبوك (تابع لشركة “ميتا” الأمريكية المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).

وقالت الوزارة: “نجحت البعثة المصرية الإنجليزية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة أبحاث الدولة الحديثة بجامعة كامبريدج من الكشف عن مقبرة ملكية لم تكن معروفة من قبل وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تجريها البعثة بالوادي رقم Cبمنطقة الوديان الغربية بالبر الغربي بالأقصر”.

#فيتو| الكشف عن مقبرة ملكية بالبر الغربي في الأقصر (صور)https://t.co/kFi9ZkscW8 pic.twitter.com/758nPzNJC7 — بوابة فيتو (@Vetogate) January 14, 2023

ونقل البيان عن مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قوله إن هذا الكشف ينطوي على أهمية كبيرة “حيث أن الدلائل الأولية التي تم الكشف عنها داخل المقبرة حتى الآن تشير إلى أنها ربما تعود لفترة حكم التحامسة (عصر الأسرة الـ 18 بين 1550 ق.م / 1069 ق.م) وهو ما سوف يتم التأكد منه خلال الفترة القادمة لحين الانتهاء من أعمال التوثيق الأثري للمقبرة”.

وقال فتحي ياسين مدير عام آثار مصر العليا ورئيس البعثة من الجانب المصري إن “البعثة مستمرة في أعمال الحفائر والتوثيق الأثري للمقبرة بالكامل، الأمر الذي سيساهم في إزاحة الستار عن التخطيط المعماري للمقبرة بشكل أوضح وكذلك عناصرها الفنية”.

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من جانبه، قال محسن كامل، مدير موقع “الوديان الغربية” إن المقبرة المكتشفة في “حالة سيئة من الحفظ نتيجة السيول التي حدثت خلال العصور القديمة والتي غمرت حجراتها برواسب كثيفة من الرمل والحجر الجيري، مما أدى إلى طمس كثير من معالمها ونقوشها”.

فيما كشف بيرز لذرلاند، رئيس البعثة من الجانب الإنجليزي، أن المقبرة المكتشفة “ربما تخص إحدى الزوجات الملكيات أو الأميرات خلال فترة حكم التحامسة والتي لم يتم الكشف عن عدد كبير منها حتى الآن”.