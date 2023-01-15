بعد حديث سوناك عن إرسالها إلى أوكرانيا… معلومات عن دبابات "تشالنجر – 2" البريطانية

تصنع بريطانيا دبابات “تشالنجر – 2” منذ عام 1998، وتمثل محور قوة الدبابات في جيشها، لكنها لم تثبت كفاءتها في ميادين القتال لأنها لم تخض حربا واحدة حتى الآن.

يتكون طاقم الدبابة من 4 أفراد وهي لا تزال في الخدمة حتى الآن، حسبما ذكر موقع “ميليتاري فاكتوري” الأمريكي، الذي أوضح أنه تم تصميمها لتكون دبابة قتال رئيسية في المعارك البرية.

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ما هي المواصفات الفنية للدبابة “تشالنجر – 2″؟

طول الدبابة: 11.55 متر. العرض: 3.52 متر. الارتفاع: 2.49 متر. الوزن: 62.5 طن. السرعة: 59 كلم/ الساعة. المدى: 450 كلم.

ما هو تسليح “تشالنجر – 2″؟

المدفع الرئيسي: عيار 120 ملم بـ 52 طلقة. اثنان من المدافع الرشاشة عيار 7.62 ملم بـ 4 آلاف طلقة. قواذف قنابل على البرج.

ولفت الموقع إلى أنه يوجد 5 نماذج أخرى لهذه الدبابة أحدثها “تشالنجر – 3″، لكنه أوضح أنها لم تشارك في أي حرب حقيقية لاختبار فاعليتها القتالية على أرض الواقع.

ويتم انتقاد دبابات “تشالنجر – 2” بسبب وزنها الثقيل، الذي يتجاوز 62 طنا وخصائصها الحركية المتواضعة، إضافة إلى عدم موثوقيتها في ساحات القتال.

العملية العسكرية الروسية الخاصة سوناك يعلن اعتزام بريطانيا تزويد كييف بدبابات “تشالنجر-2” ومنظومات مدفعية

يذكر أن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، تحدث عن عزم بلاده إمداد كييف بدبابات “تشالنجر-2″، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة البريطانية، اليوم السبت.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.

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وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.