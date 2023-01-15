بريطانيا تحظر أدوات بلاستيكية ذوات الاستخدام الواحد لحماية المحيطات

وبحسب الوزارة، “سيتم حظر الأطباق البلاستيكية وأدوات تناول الطعام والأوعية والصواني وأنواع معينة من أكواب أو عبوات البوليسترين ذات الاستخدام الواحد، خصوصاً من الموزعين والمطاعم والفنادق وأكشاك بيع الأطعمة”، وفقا لموقع “دويتشه فيله”.

وأشارت الوزارة إلى أن إنجلترا تستخدم 2,7 مليار قطعة من أدوات المائدة الأحادية الاستخدام سنوياً، ويعاد تدوير 10% منها فقط. مؤكدة أن الشركات التي لا تمتثل للحظر ستغرَّم، وفي حال تكرار الانتهاكات، يمكن إنزال عقوبة جنائية.