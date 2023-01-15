بريطانيا تحظر أدوات بلاستيكية ذوات الاستخدام الواحد لحماية المحيطات

أعلنت وزارة البيئة والزراعة، في بريطانيا، حظر أدوات المائدة البلاستيكية ذوات الاستخدام الواحد في إنجلترا اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، من أجل حماية المحيطات من التلوث بالنفايات البلاستيكية.
وبحسب الوزارة، “سيتم حظر الأطباق البلاستيكية وأدوات تناول الطعام والأوعية والصواني وأنواع معينة من أكواب أو عبوات البوليسترين ذات الاستخدام الواحد، خصوصاً من الموزعين والمطاعم والفنادق وأكشاك بيع الأطعمة”، وفقا لموقع “دويتشه فيله”.
وأشارت الوزارة إلى أن إنجلترا تستخدم 2,7 مليار قطعة من أدوات المائدة الأحادية الاستخدام سنوياً، ويعاد تدوير 10% منها فقط. مؤكدة أن الشركات التي لا تمتثل للحظر ستغرَّم، وفي حال تكرار الانتهاكات، يمكن إنزال عقوبة جنائية.
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وبحسب الوزارة، لن يطبق قرار الحظر على الأطباق والصواني والأوعية المستخدمة في التعبئة والتغليف في “الأطباق والأطعمة المحضرة مسبقاً للخدمة الذاتية”، بينما تدرس الحكومة حالياً إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف المناديل وفلاتر القهوة والأكياس.
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