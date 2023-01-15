بوليانسكي: عقد "قمة السلام" التي أعلنت عنها أوكرانيا يتطلب موافقة الجمعية العامة

موسكو – سبوتنيك. وقال بوليانسكي لقناة “RT” التلفزيونية: “نحن لا نفهم التفاصيل، ولا أحد يفهمها. لأنه من أجل عقد قمة في الأمم المتحدة، من الضروري اتخاذ قرار في الجمعية العامة، هناك بعض القضايا المتعلقة بالميزانية والتي تحتاج إلى حل. وإذا كنتم ترغبون في عقد اجتماع على هامش الأمم المتحدة وتسميته “قمة”، فلا أحد يمنعكم من القيام بذلك”.