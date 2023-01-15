ارتفاع الإصابات جراء إطلاق نار بالقرب من كنيسة في لندن إلى 6 أشخاص

ارتفع عدد المصابين في إطلاق النار الذي وقع بالقرب من كنيسة في لندن يوم السبت إلى ستة، حسبما ذكرت شرطة العاصمة في لندن.

وقالت الشرطة في بيان يوم السبت، إن أربعة أشخاص، طفل يبلغ من العمر سبع سنوات وثلاث سيدات أعمارهن 48، 54، و41، أصيبوا في إطلاق نار وقع خارج كنيسة كانت تقام فيها مراسم جنازة.

وفي بيان لاحق، قالت شرطة العاصمة: “لقد أكدنا الآن أن ستة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في طريق فينيكس في وقت سابق من بعد ظهر اليوم. ومن بينهم فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات وهي في حالة خطيرة في المستشفى”.

إصابة طفلتين و3 نساء بجروح خطيرة بإطلاق نار بالقرب من كنيسة في لندن

وبحسب التحقيق الأولي للشرطة، أطلقت عيارات نارية بالقرب من الكنيسة من سيارة متحركة ابتعدت عن مكان الحادث.