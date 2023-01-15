بريطانيا تعلن إرسالها سرب دبابات "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن بريطانيا سترسل 14 دبابة من طراز ” تشالنجر 2″ لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.
موسكو – سبوتنيك. وقال مكتب سوناك في بيان، إن “سربًا من 14 دبابة سيرسل إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة”.
وأشار البيان إلى أن بريطانيا ستبدأ في الأيام المقبلة تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات ومدافع الهاوتزر.
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13 ديسمبر 2022, 15:58 GMT
يذكر أنه بعد إرسال دفعة من 14 دبابة إلى أوكرانيا، لندن ستزود كييف بحوالي 30 مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز ” إي إس- 90″.
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