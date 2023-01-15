زلزال متوسط القوة يضرب غرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5 درجات مقاطعة جاوة الغربية في غرب إندونيسيا، صباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في البلاد.

وقالت الوكالة إن الزلزال وقع في الساعة (03:32 صباحا بالتوقيت المحلي) اليوم الأحد (20:32 بتوقيت غرينتش السبت).

ويقع مركز الزلزال السطحي على بعد 25 كيلومترا شمال غرب بلدة بوجور وعلى عمق 132 كيلومترا تحت قاع البحر، وفقا لوكالة شينخوا.

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وأضافت أن الزلزال لم يكن لديه القدرة على إحداث موجة مدية عاتية (تسونامي).

يسجل علماء الزلازل في هذه المنطقة بين 6 إلى 7 آلاف هزة أرضية، سنويا؛ بقوة أعلى من 4 درجات على مقياس ريختر.