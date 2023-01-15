دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف حلف الناتو مجددا

أفادت بعثة جمهورية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة غورلوفكا، وأطلقت عليها 4 قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف الناتو.

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على “تلغرام”: “بعد الساعة 00:00 من صباح اليوم الأحد، تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية بالاتجاه التالي: الساعة 03:00 ( يتزامن مع توقيت موسكو )، التجمع السكني نوفغوردسكوي والتجمع السكني غورلوفكا، حيث تم إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ملم”.

كانت القوات المسلحة الأوكرانية قصفت نفس المنطقة، في الساعة 23:55 (التجمع السكني نوفغورودسكوي -مدينة غورولفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، وتم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم.

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يشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.

وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014.