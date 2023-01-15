رئيسة وزراء مولدوفا تعرب عن غضبها من سقوط شظايا صواريخ في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا

أعربت رئيسة حكومة مولدوفا، ناتاليا غافريليتسا، عن استيائها لسقوط شظايا صاروخية على أراضي الجمهورية بعد الضربات الأوكرانية.

وكتبت غافريليتسا على “فيسبوك”: “أعرب عن استيائي من ازدراء سيادة جمهورية مولدوفا فيما يتعلق بالانتهاك المتكرر للمجال الجوي للبلاد وسقوط شظايا صواريخ بالقرب من مدينة لارغا”.

في وقت سابق، تم الإبلاغ من عثور دورية للشرطة على شظايا صواريخ سقطت في شمال مولدوفا، حيث سقطت شظايا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا بالقرب من مدينة لارغا في منطقة بريشانسكي.