البرلمان الأوروبي يتعهد بمزيد من الإصلاحات الأخلاقية بعد فضيحة فساد

أيدت رئيسة البرلمان الأوروبي إجراء المزيد من الإصلاحات الأخلاقية في أعقاب تحقيق فساد واسع النطاق أجراه محققون بلجيكيون، وسط انتقادات بأن مقترحاتها الأولية كانت غير كافية.

وقالت روبرتا ميتسولا في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” إنها تريد تسليم خطتها المكونة من 14 نقطة “في غضون شهر”، لكن الإجراءات الإضافية بما في ذلك مقترح لهيئة الأخلاقيات على مستوى الاتحاد الأوروبي والتحقيق في الفساد في البرلمان يمكن أن تتبع بمجرد انتهاء التحقيق.

يوجد أربعة مشتبه بهم رهن الاحتجاز في بلجيكا بتهم فساد وغسل أموال، عمل ثلاثة منهم في البرلمان الأوروبي. المشتبه به الرئيسي، بيير أنطونيو بانزيري، خدم ثلاث فترات في البرلمان الأوروبي حتى عام 2019.

وأيضا مساعده السابق، فرانشيسكو جيورجي، وهو مساعد برلماني وزوج المشتبه به الثالثة، إيفا كايلي، وهي نفسها عضوة في البرلمان الأوروبي وكانت حتى اعتقالها نائبة لرئيسة البرلمان.

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طالب ممثلو الادعاء البلجيكيون البرلمان برفع الحصانة عن اثنين من النواب الآخرين، وهي عملية ستبدأ يوم الاثنين. قال ميتسولا: “ما نواجهه هو فساد إجرامي من النوع الأساسي والأساسي والتاريخي”.

دافعت ميتسولا عن مجموعتها الأولية من الإصلاحات، التي عرضتها بالتفصيل الأسبوع الماضي بالقول: “هذه إجراءات للتصدي، وليس لتطهيرها إلى الأبد، لأنني لا أستطيع أبدا توقع ما ستكون (الفضيحة) التالية”.

تشمل هذه الإجراءات قطع الوصول إلى أعضاء البرلمان الأوروبي السابقين الذين تحولوا إلى جماعات ضغط، وجعل نشر محاضر الاجتماعات إلزاميا وحظر المجموعات غير الرسمية التي تروج للمصالح الخارجية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تجريد المشرعين المدانين من معاشاتهم التقاعدية السخية في الاتحاد الأوروبي بعد عامين، حسبما قالت ميتسولا، وهو إجراء ناقشته مع قادة الجماعات السياسية يوم الخميس.