بمشاركة حفتر والمنفي… اجتماع ليبي رفيع المستوى في القاهرة

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، اجتماعا ليبيا رفيع المستوى بين شخصيات ليبية.

وبحسب مصادر يشارك في الاجتماع كل من قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس البرلمان عقيلة صالح.

ويهدف اللقاء لبحث الأطراف آخر التطورات على الساحة السياسية الليبية بما في ذلك خارطة الطريق المرتقبة المزمع الإعلان عنها بعد التوافق عليها بين الأعلى للدولة والبرلمان.

وكشفت المصادر لـ”سبوتنيك”، أن الاجتماع يهف لمناقشة المسار العسكري والسياسي وآلية إجراء الانتخابات.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر زيارة شخصيات أخرى من العاصمة الليبية طرابلس للقاهرة خلال الأيام المقبلة، فيما يتوقع زيارة خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في وقت لاحق.

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في سياق متصل انطلق اليوم في مدينة سرت الليبية اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة.

ووفقا لمراسل “سبوتنيك”، فإن اللجنة العسكرية المشتركة بدأت اجتماعها بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا السيد عبد الله باتيلي.

ويأتي اجتماع اللجنة من أجل التباحث حول مدى تنفيذ ما تم الاتفاق حوله، في إجراءاتها الأخيرة، وذلك بعد 5 أشهر من الانقطاع منذ اجتماعاتها في القاهرة.

وتستمر اجتماعات اللجنة وفقا للمعلن لمدة يومين، وذلك في محاولة من “5+5” لتثبيت وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، من العام 2020.