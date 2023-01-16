تسديدة قوية ترسل الحكم إلى المستشفى في الدوري الإنجليزي… فيديو

نقل الحكم الإنجليزي سام بيركس إلى المستشفى بعد أن تلقى تسديدة قوية في الرأس خلال إدارته مباراة في الدوري الانجليزي الدرجة الثالثة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر بوركيس وهو يتلقى تسديدة في رأسه في الدقيقة 11 من المباراة التي جمعت أمس السبت، بين ناديي سويندون تاون وغريمسبي تاون.
#STFC
Ref down!!! pic.twitter.com/vKnmIugWOu
— Matt Anderson (@dezined) January 14, 2023
وتلقى الحكم العلاج على أرض الملعب قبل أن يتم نقله في الدقيقة 17 إلى المستشفى، قبل استئناف المباراة.
ووفقًا لصحيفة “ذا أتلتيك”، فقد ترك سام بيركيس في حالة ذهول ودوار في الغرفة الطبية بعد الحادث، لكنه كان جالسا ويتحدث.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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