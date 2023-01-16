تسديدة قوية ترسل الحكم إلى المستشفى في الدوري الإنجليزي… فيديو

نقل الحكم الإنجليزي سام بيركس إلى المستشفى بعد أن تلقى تسديدة قوية في الرأس خلال إدارته مباراة في الدوري الانجليزي الدرجة الثالثة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر بوركيس وهو يتلقى تسديدة في رأسه في الدقيقة 11 من المباراة التي جمعت أمس السبت، بين ناديي سويندون تاون وغريمسبي تاون.

وتلقى الحكم العلاج على أرض الملعب قبل أن يتم نقله في الدقيقة 17 إلى المستشفى، قبل استئناف المباراة.