الإمارات وأمريكا تعلنان تشكيل لجنة خبراء للاستثمار في الطاقة النظيفة

أعلنت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، “تشكيل لجنة لإدارة الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة”.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية-وام، بأنه “سيتم تشكيل اللجنة برئاسة مشتركة بين وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، سلطان بن أحمد الجابر، وآموس هوكستين، المنسق الرئاسي الأمريكي لشؤون الطاقة. إلى جانب ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين”.

الإمارات وأمريكا توقعان شراكة استراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار في الطاقة النظيفة

وأعلن الجانبان “بدء تخصيص 20 مليار دولار كمرحلة أولى لتمويل مشروعات للطاقة النظيفة والمتجددة تبلغ طاقتها الإنتاجية 15 غيغاواط في الولايات المتحدة قبل عام 2035، وذلك بقيادة شركة “مصدر” الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، ومجموعة من المستثمرين الأمريكيين من القطاع الخاص”.

وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن “قيمة الدفعة التمويلية الأولى للشراكة الاستراتيجية سيتم توفيهار من خلال 7 مليارات دولار من القطاع الخاص و13 مليار دولار عبر أدوات تمويلية، مثل سندات الدين”.

ووقّعت الإمارات والولايات المتحدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شراكة استراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة بطاقة إنتاجية تبلغ 100غيغاواط، وذلك بحلول عام 2035.