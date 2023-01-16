مسؤول: أوكرانيا تعاني من عجز كبير في توليد الطاقة

قال سيرغي كوفالينكو، رئيس شركة (Yasno DTEK) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، اليوم الأحد، إن شبكة الكهرباء الأوكرانية تعاني من عجز كبير في التوليد بعد الضربات الصاروخية (الروسية) يوم السبت.

وقال كوفالينكو على وسائل التواصل الاجتماعي: “عجز توليد الطاقة في نظام الطاقة بعد الهجوم هائل.. توقف عدد من محطات الطاقة الحرارية عن العمل بسبب أضرار جسيمة… لا يزال من غير المعروف كم من الوقت ستستغرق الإصلاحات”.

وأضاف أن العجز خطير لدرجة أن شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية (Ukrenergo) خفضت أحمال الاستهلاك في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة كييف.

يوم السبت، قالت شركة المرافق الأوكرانية (Yasno DTEK) إن محطتين للطاقة الحرارية تضررتا، وإن إحداهما أُغلقت.

وأكدت وزارة الطاقة الأوكرانية، أن مرافق البنية التحتية في عدة مناطق من البلاد، بما في ذلك مناطق خاركوف ولفوف وإيفانو فرانكيفسك وفينيتسا وكييف قد تعرضت للقصف.

العملية العسكرية الروسية الخاصة مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية لمدينة بولوغي في زابوروجيه

نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.