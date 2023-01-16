وزير خارجية هولندا: أوكرانيا بحاجة للمزيد من الأسلحة

قال وزير خارجية هولندا، فوبكه هويكسترا، بعد حديثه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، إن كييف بحاجة للمزيد من المساعدات العسكرية.

باريس- سبوتنيك. أكد وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هويكسترا، بعد حديثه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، يوم الأحد، أن كييف بحاجة للمزيد من المساعدات العسكرية والمزيد من الأسلحة.

وكتب هويكسترا على حسابه في “تويتر”: “كان من الجيد التحدث بالتفصيل مع زميلي العزيز دميتري كوليبا حول احتياجات أوكرانيا.. أوكرانيا بحاجة للمزيد من الدعم العسكري والمزيد من الأسلحة”.

وأشار إلى أن هولندا ستواصل بذل كل ما في وسعها لتزويد أوكرانيا “بما تحتاجه للحفاظ على أرضها في ساحة المعركة”، حسب قوله.

هذا وفي وقت سابق، ذكرت تقارير أن هولندا ستقدم مساعدة لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار يورو في عام 2023.

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