إصابة 25 شخصا إثر حادث تصادم 40 سيارة في كوريا الجنوبية

أُصيب 25 شخصا بجروح، ليلة الأحد، إثر حادث سير وقع على طريق سريع في منطقة العاصمة في كوريا الجنوبية.

وبحسب وكالة أنباء “يونهاب”، اصطدمت قرابة 40 سيارة من الخلف في حوالي الساعة 9:15 مساء بالتوقيت المحلي (12:15 بتوقيت غرينتش) على طريق غوري-بوشيون السريع في مقاطعة غيونغي المجاورة للعاصمة الكورية سيئول. وأفاد مسؤولون بأن شخصا واحدا أُصيب بسكتة قلبية، فيما أصيب 3 آخرون بجروح خطيرة في تصادم عدة سيارات، بينما تلقى 21 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة العلاج. رئيس كوريا الجنوبية يخطط لإبرام صفقات عسكرية وتعزيز التعاون الدفاعي مع الإمارات ومن المعتقد بشكل مبدئي أن الثلج المتجمد على الطريق هو سبب وقوع الحادث.

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