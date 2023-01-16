أردوغان: تركيا حافظت على علاقتها مع الرئيس بوتين بينما كان الجميع يهاجمون روسيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه في الوقت الذي هاجم الجميع فيه روسيا، حافظت تركيا على علاقاتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أنقرة – سبوتنيك. جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأحد، خلال فعالية شبابية نظمها حزب العدالة والتنمية في ولاية موغلا، جنوب غربي البلاد.
وأضاف أردوغان في هذا الخصوص: “فيما كان الجميع يهاجمون روسيا، لم نفعل ذلك. على العكس، حافظنا على علاقاتنا مع السيد بوتين بالطريقة نفسها كما كانت في السابق”.
وذكّر الزعيم التركي مرة أخرى باقتراح الرئيس الروسي إرسال مواد غذائية مجانية إلى الدول المحتاجة.
وأضاف: “قال بوتين دعنا نرسل الحبوب مجانا. ونحن قلنا سنحولها إلى دقيق ونرسلها إلى الدول الفقيرة”.
أردوغان: بوتين اقترح إيصال الحبوب إلى الشعوب الأفريقية الفقيرة بالمجان
أمس, 20:32 GMT
وأعلنت تركيا مرارا أنها لا تنوي الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا، نظرا للعلاقات الوثيقة بين البلدين، وانعدام الجدوى من أي عقوبات ضد روسيا.
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