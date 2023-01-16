وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بالغاز في الجزائر

لقي ستة أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، ليلة الأحد، في العاصمة الجزائرية جراء استنشاقهم الغاز المنبعث من جهاز تسخين المياه.

الجزائر – سبوتنيك. وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية أن مصالحها سجلت 6 وفيات من عائلة واحدة جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز تسخين المياه.

وأضاف البيان أن “مصالح الحماية المدنية تدخلت بحي 917 مسكن شراعبة ببلدية الكاليتوس في ولاية الجزائر، لأجل تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي”.

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