ارتفاع ضحايا حادث طريق في نيجيريا إلى 16

ارتفع عدد ضحايا حادث طريق وقع في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا من 7 إلى 16، وذلك بعد إصدار تقرير شامل عن الحادث، وفق ما ذكرته شرطة المرور النيجيرية يوم الأحد.

وقال بيتر لونجسان، المتحدث باسم فيلق سلامة الطرق الفيدرالية في ولاية بلاتو، في بيان بعد ظهر يوم الأحد، إن هناك 99 شخصا متورطون في الحادث، من بينهم 16 وفاة مؤكدة، فيما اُصيب 83 آخرون.

وأشار إلى أن الحادث ناجم عن السرعة والحمولة الزائدة.

وقد صرح، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، للصحفيين فى مدينة جوس، عاصمة الولاية، بانقلاب شاحنة بسبب فقدان السيطرة على طريق بالقرب من قرية جواك الواقعة فى مانجو، وهي منطقة حكومية محلية، فى وقت متأخر من يوم السبت.

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وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مستشفى قريب.