أسير حرب أوكراني يكشف عن وجود مرتزقة أمريكيين في سوليدار

كشف أسير حرب أوكراني لوكالة “سبوتنيك”، صباح اليوم الاثنين، عن مشاركة مرتزقة أجانب في معارك مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكر الأسير الأوكراني أن هناك ما لا يقل عن تسعة مرتزقة أمريكيين في سوليدار، حيث جاء عدد كبير منهم إلى المنطقة وهم يتحدثون بلغة ليست باللغة الأوكرانية.

وأوضح الجندي الأوكراني المعتقل أنه ميّز الأمريكيين عن البولنديين كونه يعلم اللغة البولندية وقليلًا من الإنجليزية، مؤكدا وجود تسعة أمريكيين وكانوا ضمن الوحدات الهجومية ومسلحين ببنادق أمريكية الصنع.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة 13 يناير/ كانون الثاني، تحرير مدينة سوليدار الاستراتيجية عن طريق تنفيذ مناورة سرية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه في مساء يوم الخميس الموافق لـ 12 يناير/ كانون الثاني، تم تحرير مدينة سوليدار.