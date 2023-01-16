صحفية لبنانية تكشف أهداف موقع الجيش الإسرائيلي باللغة العربية… فيديو

#لذا نحذركم لدى تصفحكم لموقع جيش الحرب الإسرائيلي باللغة العربية بأنه موقع مخابراتي تكملة لمواقع جهاز الموساد
ولكن بقالب موقع “إخباري” ما يُسمى بجيش “الدفاع
كي لا يشك القارئ العربي بأن له صلة بالمخابرات الإسرائيلية! pic.twitter.com/Zv6ZWStf7S
— 🇱🇧سنا كجك (@sanakojok) January 11, 2023
#اولا“:إسرائيل” وأوهام التطبيع..
وثانيا”: كي يقعوا في فخ العمالة عبر هذه الصفحات التي يُشرف عليها ضباط من جهاز الموساد الإسرائيلي!
إنها ليست بالصفحات البريئة!
كلها موجهة… ممنهجة ..مبرمجة على قواعد معينة لها أهداف تصب في مصلحه العدو الصهيوني pic.twitter.com/ZufGq2EDLn
— 🇱🇧سنا كجك (@sanakojok) January 11, 2023
https://t.co/x2T0r51JsP pic.twitter.com/yyS0yYd4h9
— 🇱🇧سنا كجك (@sanakojok) January 11, 2023
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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