صحفية لبنانية تكشف أهداف موقع الجيش الإسرائيلي باللغة العربية… فيديو

كشفت صحفية لبنانية عبر صفحتها الشخصية على منصة “تويتر” عن أهداف الموقع التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية.

وحذرت الصحفية، سنا كجك، كاتبة مقالات وصحافية لبنانية مختصة بالشأن الإسرائيلي والحرب الإعلامية النفسية، من أن موقع “جيش الدفاع الإسرائيلي” باللغة العربية هو موقع مخابراتي وتكملة لمواقع جهاز الموساد، ولكن ما يميزه عن غيره أنه بقالب موقع “إخباري” وتم إعداده بهذا الشكل كي لا يشك القارئ العربي بأن له صلة بالمخابرات الإسرائيلية.

#لذا نحذركم لدى تصفحكم لموقع جيش الحرب الإسرائيلي باللغة العربية بأنه موقع مخابراتي تكملة لمواقع جهاز الموساد

ولكن بقالب موقع “إخباري” ما يُسمى بجيش “الدفاع

كي لا يشك القارئ العربي بأن له صلة بالمخابرات الإسرائيلية! pic.twitter.com/Zv6ZWStf7S — 🇱🇧سنا كجك (@sanakojok) January 11, 2023

وأشارت كجك في مقطع الفيديو أن الهدف الإسرائيلي الأول هو “نشر أوهام التطبيع” والهدف الثاني “إيقاع القراء في فخ العمالة عبر هذه الصفحات التي يُشرف عليها ضباط من جهاز الموساد الإسرائيلي”، لافتة إلى أنها ليست بالصفحات البريئة وكلها موجهة وممنهجة ومبرمجة على قواعد معينة لها أهداف تصب في مصلحة إسرائيل.

#اولا“:إسرائيل” وأوهام التطبيع.. وثانيا”: كي يقعوا في فخ العمالة عبر هذه الصفحات التي يُشرف عليها ضباط من جهاز الموساد الإسرائيلي!

إنها ليست بالصفحات البريئة!

كلها موجهة… ممنهجة ..مبرمجة على قواعد معينة لها أهداف تصب في مصلحه العدو الصهيوني pic.twitter.com/ZufGq2EDLn — 🇱🇧سنا كجك (@sanakojok) January 11, 2023