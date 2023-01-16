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صحفية لبنانية تكشف أهداف موقع الجيش الإسرائيلي باللغة العربية… فيديو

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
كشفت صحفية لبنانية عبر صفحتها الشخصية على منصة “تويتر” عن أهداف الموقع التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية.

وحذرت الصحفية، سنا كجك، كاتبة مقالات وصحافية لبنانية مختصة بالشأن الإسرائيلي والحرب الإعلامية النفسية، من أن موقع “جيش الدفاع الإسرائيلي” باللغة العربية هو موقع مخابراتي وتكملة لمواقع جهاز الموساد، ولكن ما يميزه عن غيره أنه بقالب موقع “إخباري” وتم إعداده بهذا الشكل كي لا يشك القارئ العربي بأن له صلة بالمخابرات الإسرائيلية.
وأشارت كجك في مقطع الفيديو أن الهدف الإسرائيلي الأول هو “نشر أوهام التطبيع” والهدف الثاني “إيقاع القراء في فخ العمالة عبر هذه الصفحات التي يُشرف عليها ضباط من جهاز الموساد الإسرائيلي”، لافتة إلى أنها ليست بالصفحات البريئة وكلها موجهة وممنهجة ومبرمجة على قواعد معينة لها أهداف تصب في مصلحة إسرائيل.
واعتبرت كجك أن خطة إسرائيل على منصات التواصل تقضي بغسل أدمغة الشبان والشابات في كل أنحاء الوطن العربي.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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