عمال الإنقاذ يعثرون على الصناديق السوداء في موقع تحطم الطائرة بنيبال ومباشرة التحقيق بالحادث

أعلن المتحدث باسم مطار “كاتماندو”، شير بات تخاكور، اليوم الاثنين، عثور رجال الإنقاذ على مسجلات الطائرة “أي تي إر-72″، التابعة لشركة الطيران “إيتي أيرلاينز”، التي تحطمت في نيبال يوم أمس الأحد.

وقال تخاكور لصحيفة “آني”: “تم العثور على الصناديق السوداء ومسجل صوت قمرة القيادة ومسجل الرحلة للطائرة المنكوبة”.

وأقلعت الطائرة من مدينة كاتماندو في الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي ( 06:30 بتوقيت موسكو) متجهة إلى مدينة بوخارا وسط نيبال، وكانت تقل على متنها 68 راكباً وأعضاء الطاقم المكون من أربعة أشخاص، وكان أربعة مواطنين روس ضمن الركاب، جميعهم لاقوا مصرعهم.

وفيما لم يتّضح بعد سبب تحطّم الطائرة، قررت الحكومة النيبالية إعلان الحداد اليوم الاثنين، على أرواح ضحايا الحادث، وذلك خلال اجتماع طارئ دعا إليه رئيس الوزراء بوشبا كمال داهال.

كما قررت الحكومة تشكيل لجنة تحقيق من 5 أعضاء للتحقيق في تحطم الطائرة.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دخاناً كثيفا يتصاعد من موقع الحادث، فيما احتشد عمال إنقاذ وعدد آخر من الأشخاص حول حطام الطائرة.

وغالبا ما تشهد نيبال التي تقع في منطقة هيمالايا في آسيا حوادث تتعلق بسلامة الملاحة الجوية، وكانت طائرة تابعة لشركة طيران “تارا” قد تحطمت في شهر أيار/مايو عام 2022 في مقاطعة “موستانغ” شمالي نيبال ولاقى 22 شخصا مصرعهم في الحادث.