عائلة سجين أمريكي تتهم إدارة السجن بتركه يموت جوعا

رفعت عائلة سجين أمريكي دعوى قضائية بحق العاملين في سجن بمقاطعة سيباستيان في ولاية أركنساس، بتهمة التسبب في موته وتجاهل احتياجاته الخاصة.

ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإن الدعوى المرفوعة ضد المقاطعة تتهم إدارة السجن ومقدمي الخدمة الطبية بإهمال لاري يوجين برايس جونيور، البالغ من العمر51 عاما.

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وذكرت الدعوى أنه عانى من نقص الطعام والشراب على مدى عام لينخفض وزنه من 185 رطلا (83.91 كيلوغرام إلى 90 رطلا (40.82 كيلوغرام).

وأوضحت الأسرة في دعواها أن نجلها توفي بعد أن أودع في سجن انفرادي في أعقاب الحكم بسجنه لمدة عام بتهمة التهديد الإرهابي، ولأنه عجز عن تسديد كفالة مالية قيمتها 100 دولار، مقابل إخلاء سبيله على ذمة القضية.

وأفادت العائلة بأن نجلها كان يعاني من إعاقة في النمو و من أمراض عقلية خطيرة.