الصين تحث أمريكا واليابان على "نبذ عقلية الحرب الباردة"

China urges the US & Japan to discard Cold War mentality, not to engage in bloc-to-bloc confrontations but to safeguard international and regional peace and stability, Chinese FM spokesperson said after the two countries’ 2+2 minister meeting. pic.twitter.com/R83qZ7MF9C
— Global Times (@globaltimesnews) January 16, 2023
وكانت وزارة الخارجية الصينية انتقدت، يوم الجمعة الماضي، الصياغة الخاصة بالبيان المشترك الصادر عن أمريكا واليابان، عقب اجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية الأمريكية اليابانية، مؤكدة أنه ينم عن “عقلية محصلتها صفر في الحرب الباردة، ويحتوي على تشهير وهجمات لا أساس لها على بكين”.
وكان البيان المشترك لأمريكا واليابان، الذي صدر عقب اجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية الأمريكية اليابانية، في يوم الأربعاء الموافق 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، وصف الصين بأنها “التحدي الاستراتيجي الأكبر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وما وراءها”، كما انتقدت الصين في مسألة تايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ، والقضايا البحرية.
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