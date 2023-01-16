ضبط تاجر توابيت "كان يسرق لقاحات الكوليرا" ليزداد الموتى وتنتعش تجارته

أمسك عاملون في القطاع الصحي في دولة مالاوي، رجلا كاميروني الجنسية، متلبسا بفعلة تتنافى مع الإنسانية، بهدف تعزيز وضعه المالي.

وضُبط الرجل الذي زعم أنه عامل صحي، في مدينة بلانتير في مالاوي، وهو يزيل قطرات اللقاحات المقدمة لمرضى الكوليرا في مركز ليمبي الصحي بهدف تعزيز تجارته في بيع النعوش؛ من خلال جعل المرضى يموتون، في وقت تشهد البلاد تفشيا بالمرض الذي أودى بحياة المئات وأصاب عددا كبيرا من الناس، وفقا لموقع مالاوي 24.

ورأى الرجل البالغ من العمر 35 عاما، في تفشي الكوليرا بمالاوي فرصة لتكوين ثروة ولتنمية عمله في تقديم النعوش، فذهب إلى المركز الصحي الذي كان مليئا بلقاحات الكوليرا وأخذ اللقاحات حتى يموت المرضى فيبيع التوابيت إلى أقاربهم ويكسب المال.

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تم إلقاء القبض على الرجل، بعدما رأته ممرضة وهو يأخذ اللقاحات، وتمكن في البداية من الهرب قبل أن تتم ملاحقته من قبل عاملين في المركز الصحي وأُناس عاديين ويقبضوا عليه، ليتم تسليمه إلى الشرطة.

كتب أحد العاملين الصحيين في المركز على وسائل التواصل الاجتماعي، أنهم كانوا يضعون قطرات اللقاح للمرضى، ولا يجدونها حين يعودون ويتساءلون عمّن يفعل هذا.