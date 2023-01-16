بلجيكا تكشف عن 30 "انتهاكا" لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

كشفت خدمات الجمارك البلجيكية عن 30 “انتهاكا” لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد روسيا.

وبحسب تحقيقات مكتب المدعي العام البلجيكي، فقد “عثرت الجمارك على منتجات قد تنتهك العقوبات المفروضة على روسيا”.

ذكرت صحيفة “إيكو” البلجيكية، اليوم الاثنين، نقلا عن الجمارك أن دوائر الجمارك البلجيكية حددت نحو 30 انتهاكا للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وبحسب الصحيفة، هذه الانتهاكات تتعلق بتصدير قطع غيار المعدات والمنتجات الكيماوية والإلكترونيات والمنتجات التي يمكن استخدامها في الصناعة العسكرية، بالإضافة إلى السلع الكمالية والمعدات الطبية والغذاء.

وذكرت الصحيفة أن خدمات الجمارك وجدت حالات لاستيراد الذهب والصلب والمنتجات البتروكيماوية من روسيا.

يذكرأنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قامت دوائر الجمارك البلجيكية بفحص 27000 حاوية بحثا عن وجود منتجات خاضعة للعقوبات، ولا يزال 500 منها محظورا لإجراء فحص أكثر شمولا. ولفك الحظ،رتقول السلطات، يجب على الشركات المهتمة تقديم وثائق تؤكد أنها لا تنتهك العقوبات.

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ويذكرأنه منذ نهاية فبراير/شباط من العام الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على تسع حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودًا مالية وتجارية، بالإضافة إلى عقوبات فردية.

حاليا، تنطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا على 1386 فردا و171 منظمة.