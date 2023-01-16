شكري: "كوب 28" ستكون فرصة للبناء على نجاح قمة شرم الشيخ للمناخ

وصف وزير خارجية مصر سامح شكري، أسبوع أبو ظبي للاستدامة، اليوم الاثنين، بأنه منصة مهمة لطرح ملفات الاستدامة في المنطقة.

وقال شكري خلال انطلاق الحدث، إن مصر والإمارات لديهما قصص ناجحة وخطط واعدة فيما يتعلق بمكافحة التغيرات المناخية، مضيفا أن مؤتمر المناخ المقبل في الإمارات سيمثل فرصة للبناء على نجاحات مؤتمر شرم الشيخ.

وأردف: “استعداد مصر الكامل لدعم ومساندة الأشقاء في الإمارات على نحو يسهم في تحقيق مؤتمر ’كوب 28‘ للنتائج المنشودة لعمل المناخ الدولي بمختلف جوانبه”. استضافت مصر قمة المناخ الأممية السابقة “كوب 27” في مدينة شرم الشيخ، وكان شكري رئيسا للحدث.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، أشار شكري إلى أن أسبوع أبو ظبي للاستدامة، يعد منصة مهمة لبحث التفاعلات الاقتصادية والبيئية المستدامة في المنطقة وحول العالم.

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ولفت إلى أن نسخة العام الجاري لهذا الحدث تكتسب أهمية خاصة، كونها تعقد في بداية الطريق بعد انعقاد مؤتمر “كوب 27” وصولا إلى الدورة المقبلة لمؤتمر المناخ “كوب 28” المقرر عقدها بدولة الإمارات نهاية العام الجاري.

وقال الوزير المصري إن التعاون الدولي هو حجر الأساس في مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التحديات المالية التي تواجه الدول النامية في مواجهة التحديات المناخية.

وتطرق شكري إلى قمة شرم الشيخ، قائلا إن مؤتمر تغير المناخ الذي استضافته بلاده كان أكثر نسخة من مؤتمر المناخ حضورا منذ عقده، مؤكدا أن المجتمع الدولي تبنى خلاله خططا حاسمة لمواجهة التغير المناخي.