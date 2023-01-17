لماذا ينفق الجيش الأمريكي تريليون دولار سنويا؟

تخصص الولايات المتحدة الأمريكية ميزانية هائلة من أموال الأمريكيين كل عام للإنفاق على جيشها، الذي أصبحت كفاءته القتالية محل تساؤلات خاصة في السنوات الأخيرة.

فبينما يعاني الأمريكيون من نقص خدمات حياتية أساسية، يتم توجيه أموال الضرائب لتمويل ميزانية الدفاع التي اقتربت من تريليون دولار، حسبما ذكر موقع “ديفينس إنفو” الأمريكي في تقرير عن الجيش الأمريكي.

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وأوضح التقرير أن قدرة الولايات المتحدة على امتلاك استراتيجية دفاعية جيدة أصبحت محل تساؤل رغم إنفاقها الهائل، مشيرا إلى ميزانية الدفاع الضخمة التي وافق عليها الكونغرس الأمريكي لعام 2023.

وتقدر ميزانية الدفاع الأمريكية في 2023 بـ 858 مليار دولار، منها أكثر من 26 مليار دولار مخصصة لأجهزة الاستخبارات.

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ولفت التقرير إلى أن بعض صقور البيت الأبيض يريدون زيادة حجم الإنفاق الدفاعي للولايات المتحدة الأمريكية ليصل إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقول أصحاب هذا التوجه إن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تزيد إنفاقها الدفاعي لردع روسيا والصين على حد وصفهم.

رغم امتلاكه أضخم ميزانية دفاع في العالم… الجيش الأمريكي يتحول إلى “قوة جوفاء”

وذكر تقرير آخر لموقع مؤسسة “المجلس الأطلسي” البحثية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، أنه يجب على واشنطن تصحيح المسار الاستراتيجي لجيشها، الذي تم اعتماد ميزانيته في 2023 بقيمة 858 مليار دولار.

وتابع التقرير: “الجيش الأمريكي في طريقه لأن يصبح نسخة القرن الحادي والعشرين من الجيوش التي توصف بأنها “قوة جوفاء”، في إشارة إلى ما تعرض له من خسائر مادية وبشرية بعد حرب فيتنام.