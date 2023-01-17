طهران تنتقد تصريحات لرئيس كوريا الجنوبية وصف فيها إيران عدوا للإمارات

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، “تصريحات لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، خلال زيارته إلى الإمارات، حيث وصف إيران بعدو للإمارات وشبهها بوضع كوريا الشمالية بالنسبة لبلاده”.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، “نحقق في التصريحات التدخلية لرئيس كوريا الجنوبية بشأن العلاقات بين إيران والإمارات كدولتين جارتين وصديقتين، وننتظر توضيح وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بهذا الصدد”.

وأضاف البيان: أن “التصريحات التي نقلت عن الرئيس الكوري تشير إلى نقص كامل في المعرفة حول العلاقات التاريخية والودية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع دول منطقة الخليج”.

وتابعت: “وزارة الخارجية تتابع بجدية المواقف الأخيرة لكوريا الجنوبية، وخاصة تصريحات رئيسها بشأن العلاقات بين إيران والإمارات والتي تفتقر إلى أدنى شرعية دبلوماسية”.

وزار رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، خلال زيارته إلى الإمارات، القوات الخاصة الكورية الجنوبية المتمركزة في الإمارات، وقال إن “إيران عدوة للإمارات كما أن كوريا الشمالية عدوة لسيئول”.