السوداني: وحدة الشعب العراقي مكنته من هزيمة "داعش"

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن وحدة الشعب العراقي مكنته من هزيمة تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى).

جاء ذلك خلال استقباله، محمد بعد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، حسبما ذكرت شبكة “السومرية نيوز”، اليوم الاثنين.

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وأوضح السوداني أن وحدة الشعب العراقي ساهمت في التغلب على “داعش” وهمجيته، مؤكدا استنكار العراق لخطاب التطرف.

وتابع: “نعمل على عزل هذا الخطاب وإدانته فكريا وثقافيا بما يسهم في إنهاء الإرهاب ومحو آثاره”.

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وقبل أيام، قال رئيس الوزراء العراقي إن الحرب التي خاضها الجيش العراقي ضد تنظيم “داعش” لا مثيل لها في التاريخ، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية لديها برنامج لتطوير القوات المسلحة تقنيا وميدانيا.