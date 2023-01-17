عودة 3874 مهاجرا أفريقيا طواعية من اليمن إلى ديارهم خلال 2022

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن 3874 مهاجرا أفريقيا عادوا طواعية من اليمن إلى ديارهم خلال العام 2022.

وذكر بيان للمنظمة أصدره مكتب اليمن، أنها ساعدت خلال العام الماضي 3874 مهاجراً في الوصول بأمان إلى ديارهم من خلال برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن.

وبحسب المنظمة، فإن أكثر من 200 ألف مهاجر يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في اليمن، ويفتقر معظمهم إلى الوصول للرعاية الصحية الحيوية.

بعد إعداد تقرير غروندبرغ من صنعاء… ماذا يقدم مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في اليمن؟

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن حوالي 44 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن حاليا.