رئيس الوزراء الأوكراني يناقش مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي استعادة الكهرباء في البلاد

أجرى رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، لقاءً مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، لمناقشة استعادة الكهرباء في البلاد.

موسكو – سبوتنيك. وكتب شميغال في تغريدة، “ناقشنا مع ويندي شيرمان التحديات الأساسية، المتعلقة بـ”الاعتداء الروسي”. اهتمامنا تركز على الدعم الإنساني، استعادة الطاقة والدعم المالي”، وفق وصفه.

وبدورها، أعلنت شيرمان أن اللقاء جرى في كييف، مضيفة أنها ناقشت مع شميغال استقرار الاقتصاد الأوكراني والتعاون الثنائي.

ويوم الأحد، قال سيرغي كوفالينكو، رئيس شركة “Yasno DTEK” المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، إن شبكة الكهرباء الأوكرانية تعاني من عجز كبير في التوليد بعد الضربات الصاروخية (الروسية) السبت الماضي.

العملية العسكرية الروسية الخاصة مسؤول: أوكرانيا تعاني من عجز كبير في توليد الطاقة

نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.