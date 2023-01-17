كابولوف يناقش في أفغانستان تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

أعلنت السفارة الروسية في أفغانستان، أن الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان، خلال زيارته لها، ناقش مع ممثلي حكومة “طالبان” خلق ظروف لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

موسكو – سبوتنيك. قال ممثل السفارة لوكالة “سبوتنيك”، “خلال الزيارة تمت مناقشة مع الشركاء الأفغانيين تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي، بما فيه زيادة الاستيراد من روسيا وخلق ظروف ملائمة للتصدير الأفغاني إلى روسيا الاتحادية”. كانت الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة “طالبان”، قالت الأسبوع الماضي، أنها تخطط لتوسيع تواجدها الدبلوماسي لدى روسيا ورفع مستوى تمثيله.

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