نائبة وزير الخارجية الأمريكي تزور كييف للقاء زيلينسكي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، ونائب وزير الدفاع كولين كول يزوران كييف للقاء فلاديمير زيلينسكي.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: “نائبة وزير الخارجية شيرمان، ونائب مستشار الرئيس لشؤون الأمن الوطني يون فاينر، ونائب وزير الدفاع كول توجها إلى كييف للاجتماع مع الرئيس زيلينسكي، وأعضاء مكتب الرئيس ومسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى لتأكيد الدعم الأمريكي”.
ولم توضح الوزارة إذا كان اللقاء قد جرى، لكن يشار في البيان إلى أن شيرمان وأعضاء آخرين من الوفد قد أجروا لقاءات مع رئيس الوزراء الأوكراني ووزير الدفاع.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس الوزراء الأوكراني يناقش مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي استعادة الكهرباء في البلاد
01:04 GMT
كان رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أجرى لقاءً مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي لمناقشة استعادة الكهرباء في البلاد.
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