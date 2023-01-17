نائبة وزير الخارجية الأمريكي تزور كييف للقاء زيلينسكي

واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: “نائبة وزير الخارجية شيرمان، ونائب مستشار الرئيس لشؤون الأمن الوطني يون فاينر، ونائب وزير الدفاع كول توجها إلى كييف للاجتماع مع الرئيس زيلينسكي، وأعضاء مكتب الرئيس ومسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى لتأكيد الدعم الأمريكي”.

ولم توضح الوزارة إذا كان اللقاء قد جرى، لكن يشار في البيان إلى أن شيرمان وأعضاء آخرين من الوفد قد أجروا لقاءات مع رئيس الوزراء الأوكراني ووزير الدفاع.