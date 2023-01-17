عدد سكان الصين يتراجع للمرة الأولى منذ 6 عقود

قالت الصين اليوم الثلاثاء، إن عدد سكانها انخفض العام الماضي للمرة الأولى منذ ستة عقود، وهو تحول تاريخي له تداعيات عميقة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

قال مسؤولون من المكتب الوطني للإحصاء إن البر الرئيسي للصين كان به 1.41175 مليار شخص في نهاية عام 022، مقارنة بـ 1.41260 مليار قبل عام، بانخفاض قدره 850 ألفًا.

وأشار المسؤولون إلى أنه كان هناك ما مجموعه 9.56 مليون مولود، وهو معدل مواليد منخفض قياسيا بمقدار 6.77 لكل ألف، كما توفي 10.41 مليون شخص.

الصين تحث أمريكا واليابان على “نبذ عقلية الحرب الباردة”