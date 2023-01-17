سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تبني خطوط دفاع في ضواحي المقاطعة

أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية تقوم بإنشاء خط دفاعي من خلال بناء التحصينات.
وقال روغوف “إذا كان العدو حرفيًا حتى وقت قريب يستعد للهجوم، فقد تغيرت تكتيكاتهم الآن بشكل كبير وبدأ الجانب الأوكراني بالاستعداد للدفاع إلى حد كبير ويعمل على بناء التحصينات وهو ما لم يحدث من قبل”.
ووفقا له، فإن الجانب الأوكراني يبني عدة خطوط دفاع، بما في ذلك بمحيط ضواحي زابوروجيه.
وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، بهدف تحرير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بعد انضمامها رسميا إلى الأراضي الروسية.
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