سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تبني خطوط دفاع في ضواحي المقاطعة

وقال روغوف “إذا كان العدو حرفيًا حتى وقت قريب يستعد للهجوم، فقد تغيرت تكتيكاتهم الآن بشكل كبير وبدأ الجانب الأوكراني بالاستعداد للدفاع إلى حد كبير ويعمل على بناء التحصينات وهو ما لم يحدث من قبل”.