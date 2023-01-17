مكتب نتنياهو: حماس تقوم بحيلة إعلامية "ساخرة وحقيرة" بعد نشرها فيديو الأسير الإسرائيلي

اتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “حركة حماس بأنها تقوم بحيلة إعلامية ساخرة وحقيرة، بعد نشرها لفيديو الأسير الإسرائيلي أبراهام منغستو”.

وأشار مكتب نتنياهو، ردا على فيديو كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” الذي نشر، مساء أمس الاثنين، لمنغستو، إلى أنه “لا يمكن في هذه المرحلة تحديد صحة الفيديو”، مؤكدا أن “نشر فيديو منغيستو خدعة تؤخر أي فرصة للتوصل إلى صفقة”.

وقال: “حماس محبطة وتحت الضغط، وإسرائيل تستثمر كل مواردها وجهودها لإعادة أبنائها الأسرى والمفقودين من غزة”، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

“كتائب القسام” تعرض رسالة مصورة لجندي إسرائيلي أسير لديها يدعو فيها حكومته للإفراج عنه

وعرضت كتائب “عز الدين القسام” (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية)، أمس الاثنين، رسالة مصورة للإسرائيلي أبراهام مانغستو، المحتجز لديها منذ عام 2014، دعا فيها حكومته إلى العمل على الإفراج عنه.

وقال مانغستو وهو من أصل إثيوبي، في المقطع المصور: “إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟ أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا؟”.

تأتي الرسالة بمناسبة تبادل المناصب في رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، وتنصيب هرتسي هليفي قائدا جديدا خلفا للقائد الحالي أفيف كوخافي.

وقالت “كتائب القسام” في رسالتها: “إننا نؤكد فشل رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أفيف كوخافي ومؤسسته وكذبه على شعبه وحكومته بإنجازات مدعاة وموهومة، وعلى خلفه هليفي أن يعد نفسه لحمل أعباء هذا الفشل وتوابعه”.