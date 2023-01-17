شمخاني: التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا يمضي في مسار الاتفاقات الاستراتيجية

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، أن “التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا يمضي في مسار الاتفاقات الاستراتيجية”.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن “شمخاني، استقبل إيغور ليفيتين، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث معه التعاون الاقتصادي الثنائي ومتعدد الأطراف”، مشيرة إلى أن شمخاني أكد أن “التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا يمضي في مسار الاتفاقات الاستراتيجية في ظل الإرادة الجادة والجهود المستمرة لمسؤولي البلدين”.

وكان المتحدث باسم وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، أوميد قاليباف، أعلن أن طهران لا تستبعد إقامة مشروع مشترك مع روسيا لإنتاج السيارات.

وقال قاليباف لوكالة “سبوتنيك”: “يعتمد الإنتاج المشترك للسيارات وفتح مصنع في إيران أو في روسيا على مدى نجاحنا في تصدير سياراتنا إلى روسيا ودخولها السوق، وكذلك مدى قبول السيارات الإيرانية في روسيا. بعد ذلك سننظر بالفعل إلى استثمارات الإنتاج المشترك وتطوير سوق السيارات في روسيا”.

برلماني إيراني: سنتسلم مقاتلات “سوخوي-35” من روسيا في مارس

وأشار قاليباف إلى عدم وجود مثل هذه الاتفاقات حتى الآن، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيتم تصدير السيارات المجمعة بالفعل أو المفككة على شكل مكونات من المقرر تجميعها في روسيا.

ووفقا له، لتنفيذ عمليات التسليم الأولى يجب على الجانب الإيراني الحصول على التراخيص اللازمة من الإدارات ذات الصلة في روسيا، وبالنسبة للسيارة يلزم الحصول على موافقة من معيار الدولة الروسية.

في هذه الأنثاء، أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، شهريار حيدري، أن روسيا ستسلم مقاتلات “سوخوي 35” التي اشترتها طهران من موسكو، في مارس/ آذار المقبل.