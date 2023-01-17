وقفة احتجاجية للمودعين أمام قصر العدل في بيروت بالتزامن مع انطلاق تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي

نظمت جمعية صرخة المودعين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع انطلاق تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي القادم من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ في قضايا مالية تتعلق بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وقال رئيس جمعية صرخة المودعين، علاء خورشيد، لوكالة “سبوتنيك”، إن “وقفتنا أمام قصر العدل بالدرجة الأولى، لأن مشكلتنا الأساسية مع القضاء في لبنان، وفيما يخص الوفد الأوروبي، يصعب علينا أن يأتي أشخاص من الخارج للتحقيق في بعض الأمور، ولا يعتقد أحد أننا نشعر بالسعادة لأن جهات خارجية تتدخل ببلدنا، ولكن للأسف الفساد والظلم أصبح مستشري هنا”.

وتابع خورشيد، بالقول: ” فليعمل الوفد الأوروبي على إنجاز عمله، ونحن لا نطلب شيئا منهم، حتى لو توصل الوفد إلى قرار نهائي يقضي بالحجز على أموالهم وأملاكهم وسجنهم، نحن يهمنا أمرا واحدا قبل ودائعنا وحقوقنا وهو العدل الذي نفتقده”.

وقال المتحدث باسم جمعية المودعين إبراهيم عبد الله، إن “الوفد الأوروبي لم يأت من أجلنا، ولكن هذه دول لاحظت حركة أموال مشبوهة في أوروبا وجاءت للتحقق من مصدر الأموال”، مضيفا: “الأموال المودعة في المصارف لا تتبخر، وعلى ما يبدو ظهرت في أوروبا، نحن نتواجد هنا دعما لهذا الوفد لأن اي معلومة أو استجواب يحدد مصير أموالنا سندعمه”.

قرار قضائي بالإفراج عن محتجز رهائن “فيدرال بنك” ووقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت

وتابع: “أموالنا التي أودعناها في المصارف سلكت مسار معين، وإذا تبيّن أنها في الخارج لن نسكت عن حقوقنا إلى أن نستعيد الأموال أو نرى أصحاب المصارف في السجون”.

وقال المودع سيمون براك، إن أصحاب المصارف وحاكم مصرف لبنان “كذبوا علينا بشعار الليرة بخير، ولكن منذ ثلاث سنوات كشفت أوراقهم وفضحت الأكاذيب ولم تعد الليرة بخير، لماذا لا يتم استبدال حاكم مصرف لبنان حتى الآن؟ لأن معظم النواب والوزراء شركاء في المصارف، لذلك الوفد الأوروبي هو الأمل الأخير لإنقاذ الودائع والبلاد، ولحقن الدماء لأنهم سيوصلونا الى هذه المرحلة”.