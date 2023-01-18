سلطان عمان يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في قمة مجلس التعاون بحضور ملك الأردن والرئيس المصري

أعلنت سلطنة عمان أن سلطان البلاد هيثم بن طارق سيتوجه، غدا الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور اجتماع لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة مصر والأردن.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، أن “السلطان هيثم بن طارق سيغادر البلاد صباح غد متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة”. #عاجل جلالة السُّلطان المعظم يتوجه غدًا إلى الإمارات#العُمانية pic.twitter.com/AJ3IQObCjH — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 17, 2023 وأضافت أن ذلك “تلبية لدعوة من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، للمشاركة في اللقاء الأخوي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”. ووفقا للوكالة، فإن الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيحضران الاجتماع. يأتي ذلك تزامنا مع عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة قمة ثلاثية مع الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

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