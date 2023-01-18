بوتين يحيل إلى مجلس الدوما مشروع قانون بفسخ الاتفاقات الدولية المبرمة مع مجلس أوروبا

أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى الدوما “مجلس النواب” الروسي، مشروع قانون بفسخ الاتفاقات الدولية المبرمة مع مجلس أوروبا.

موسكو – سبوتنيك. وأشارت قاعدة بيانات الدوما إلى أن الرئيس الروسي أحال الوثيقة و”تم اليوم الثلاثاء، تسجيل مشروع قانون “بشأن إنهاء المعاهدات الدولية لمجلس أوروبا المبرمة مع روسيا”.

ويأتي ذلك بينما تمر العلاقات بين روسيا والمنظومة الغربية في أكثر مراحلها توترا، حيث اتخذت حزمة واسعة من العقوبات ضد روسيا.

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